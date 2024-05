Das späte 3:2 am 17. März gegen den Freiburger FC II leitete die famose Rückrunde des FV Lörrach-Brombach ein. Drei Treffer in den letzten zehn Minuten waren der Mannschaft von Trainer Marc Jilg in dieser Partie geglückt. Aus einem 0:2 wurde ein 3:2. Von nun an war der FVLB nicht mehr zu stoppen.