In der Dreierrunde treffen die Laufenburger nun am Donnerstag auf den 1. SV Mörsch, Vize der Landesliga, Staffel 1, und anschließend auf den ESV Südstern Singen, Zweiter der Staffel 3. Ob der SV 08 zum zweiten Spiel bereits am Sonntag, 2. Juni, oder erst am Samstag, 8. Juni, antreten muss, hängt vom Ausgang des ersten Spiels der Nullachter an Fronleichnam ab.

Endet das Spiel gegen SV Mörsch mit einem Remis oder einer Niederlage der Platzherren, findet das zweite Spiel der Laufenburger bereits am Sonntag beim ESV Südstern Singen statt. Gewinnt der SV 08 dagegen die Partie, reist er ebenfalls nach Singen, allerdings erst am Samstag, 8. Juni, nachdem der 1. SV Mörsch zuhause gegen den ESV Südstern Singen gespielt hat. Trainer Michael Hagmann wird am Donnerstag nicht auf der Bank sitzen. Er hat nach dem Spiel in Mundingen seinen bereits länger geplanten Urlaub angetreten. Vertreten wird Hagmann von seinen Co-Trainern Oliver Neff und Raffaele Cella. pd/nod