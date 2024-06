Der 28-jährige Torjäger kommt vom FV Lörrach-Brombach, wo er in der Rückrunde vor allem in der zweiten Mannschaft auflief und in sieben Spielen viermal traf. In der Verbandsligamannschaft der Lörracher absolvierte Cammarano zwei Spiele. Er ist in Schopfheim alles andere als unbekannt: In der Saison 2021/2022 lief er zuletzt für die Blau-Weißen auf und schoss in 29 Spielen 32 Tore. Anschließend wechselte er zum SV Weil in die Landesliga, wo er zunächst zum Stammpersonal zählte, in der Hinrunde dieser Saison aber nicht mehr oft zum Zug kam und nach Lörrach wechselte.

Nun also freut sich der SVS über die Rückkehr des Stürmers. „Wir sind stolz, ihn wieder in unseren Reihen zu haben“, freut sich Uwe Krähling, gemeinsam mit Jörg Nägelin Sportlicher Leiter des SVS. Eine weitere Vertragsunterschrift leistete übrigens Co-Trainer Peter Buchheimer. Auch er wird den SVS in der kommenden Saison weiter betreuen. Der SV Schopfheim wird sich in den kommenden Wochen um weitere Neuzugänge bemühen. Es gilt schließlich auch, den Abgang einiger Spieler zu verkraften: Die Zwillinge Manuel und Patrick Klug beenden ihre Laufbahnen, Sebastian Bormann tritt in der Zweiten Mannschaft etwas kürzer. Sie wurden beim letzten Heimspiel bereits verabschiedet – in dem übrigens Sergio Cammarano für den FV Lörrach-Brombach II zum zwischenzeitlichen 1:3 für die Roten traf. Ab sofort soll er wieder für und nicht gegen Schopfheim treffen. pd/nod