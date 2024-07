Vier Trainingseinheiten in dieser Woche und ein Testspiel gegen die U 23 des Freiburger FC: Thorsten Szesniak ist zufrieden. „Wir haben viele Aufgaben gut umgesetzt“, sagte der Trainer nach der Begegnung. Der FV Lörrach-Brombach gewann die Partie am Samstag gegen die Freiburger mit 3:1 (3:0). Vor allem die erste Halbzeit sei gut gewesen. Der zweite Spielabschnitt habe durch die vielen Wechsel gelitten. „Wir haben nicht mehr so konsequent gespielt wie in der ersten Halbzeit“, erklärte der Coach. In der Offensive habe die Mannschaft die gestellten Aufgaben gut gelöst. „Unsere Chancen haben wir gut herausgespielt“, sagte Szesniak. Dies gelte für alle Tore. Noel Schwald traf zum 1:0 (13.), Alija Kapidzija zum 2:0 (19.) und Jack-Emanuel Akuegwu zum 3:0 (27.). Einzig das 2:0 sei durch einen Ballverlust des Gegners in der Vorwärtsbewegung gefallen. „Das Tor wurde aber dennoch sauber herausgespielt.“ Gegen den Ball habe es mehrere Situationen gegeben, die nicht so gut umgesetzt wurden. Zudem wurden einige Räume offen gelassen. „Der Gegner war da nicht so konsequent im Spiel“, sagte Szesniak. In der Vorbereitung seien die Ergebnisse nicht so wichtig, viel mehr aber die Erkenntnisse. Das 3:1 durch den Freiburger Sabri Jaziri (49.) bewertete der Trainer daher nicht.