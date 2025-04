Fußball: Tage der Entscheidung

Die klare Tendenz, so hat es auch Trainer Gabriel Iordan gegenüber unserer Zeitung betont, war in den vergangenen Monaten stets, dass Iordan und Co. im Sommer eine neue Herausforderung annehmen und nicht Teil des neuen Klubs FC Bad Bellingen sein werden. Inzwischen ist es aber zumindest nicht mehr ganz so ausgeschlossen wie noch vor ein paar Monaten, dass die Kicker aus Bamlach-Rheinweiler künftig doch für den FC Bad Bellingen auflaufen. Auf 50 Prozent beziffert Iordan die Chance, dass er bleiben wird. „Ich habe in der nächsten Woche einen Termin mit dem Bad Bellinger Vorstand. Da gilt es noch ein paar Dinge zu klären“, verrät der 37-Jährige. Sollte sich Iordan tatsächlich dazu entscheiden, sich dem fusionierten Verein anzuschließen, „dann würden auch alle anderen Jungs von uns bleiben“.

Verlässt Iordan den Verein zum Saisonende, schließen sich einige andere Jungs aus dem aktuellen Bamlacher Kader an. Eine Option wäre, dass die Spieler aus Bamlach-Rheinweiler gemeinsam mit Spielern des VfR Bad Bellingen ab der neuen Runde die zweite Mannschaft des FC Bad Bellingen stellen. Stand jetzt sieht es danach aus, als würde dieses Team, wie auch immer es letztlich personell aussieht, in der Kreisliga A-West antreten. Doch die Möglichkeit, dass die Bamlacher in die Bezirksliga aufsteigen, besteht in den verbleibenden Partien noch durchaus. So liegt die Iordan-Elf mit einem Rückstand von fünf Punkten auf den Zweiten aus Eichsel derzeit auf Tabellenplatz drei.