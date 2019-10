Fußball Taktische Dinge müssen in den Kopf rein

Bad Bellingen. Das 1:3 beim FC Freiburg-St. Georgen verursacht bei Werner Gottschling, Trainer des VfR Bad Bellingen, noch Tage danach Schnappatmung. Einmal mehr sei für seine Elf da deutlich mehr drin gelegen.

„Selbst in Unterzahl haben wir die Chance, in Führung zu gehen oder wenigstens das Remis klar zu machen“, blickt er zurück. Trotz aller widrigen Umstände – Kapitän Moritz Reif fiel verletzt aus und Verteidiger Jonas Domagala sah vor der Pause Rot – habe nicht viel gefehlt, um gegen einen direkten Kontrahenten zu punkten. Apropos Punkte. „Der Tabellenfünfte hat nur fünf mehr als wir“, behält Gottschling die Ruhe. Selbst habe man vier Zähler in den letzten drei Partien geholt, das sei okay. Vor eigenem Publikum geht es am Samstag, 14.30 Uhr, nun gegen Aufsteiger FC Bad Krozingen darum, ein Erfolgserlebnis einzufahren. Beim Vorletzten müssten nun endlich auch „taktische Dinge in die Köpfe rein“, wie Gottschling deutlich macht. Vor dem 1:2 in Freiburg-St. Georgen hätte nach einem geklärten Ball die kompakte Ordnung hergestellt werden müssen. „Da gilt es, in den Raum zu schieben. Stattdessen schauen die weiter vorne positionierten Leute zu. Das machen sie nicht bewusst, aber das muss jetzt einfach in den Kopf rein“, so Gottschling, der auf Enno Meyer (halbes Jahr in Kanada), Jonas Domagala (gesperrt) und eventuell auch auf den am Sprunggelenk verletzten Moritz Reif verzichten muss. Dafür scheint eine Rückkehr des zuletzt angeschlagenen Yannick Müller möglich. Maximilian Ernst ist zurück.