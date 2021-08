Fußball Talent, Ehrgeiz und Geduld

„Gegen Au-Wittnau haben wir noch etwas gutzumachen. Das Pokalspiel haben wir analysiert und unsere Fehler erkannt.“ Das Ziel ist klar. „Wir wollen die drei Punkte in Bad Bellingen behalten.“ Nicht auszuschließen ist, dass den VfR am Samstag eine ähnliche Partie wie am vergangenen Wochenende erwartet, als es bei Ballrechten-Dottingen gehörig zur Sache ging. Beide Mannschaften agieren sehr körperbetont. Trotz eines 0:2-Rückstands sicherte sich Bad Bellingen in Ballrechten noch ein 2:2. „Da hat man gesehen, dass sich unsere Arbeit auszahlt. Am Ende konnten wir trotz der Hitze noch eine Schippe drauflegen.“

In beiden Begegnungen kam bislang Malte Schmidt zu seiner Einwechslung. Der 24-Jährige wechselte im Sommer vom SV Istein nach Bad Bellingen. Der Sprung von der Kreisliga B in die Landesliga ist gewaltig. „Am Ende kommt es darauf an, dass man neben Talent und Ehrgeiz auch vor allem Geduld benötigt. Manchmal dauert es vielleicht Monate, sich anzupassen, manchmal gelingt es sehr schnell.“ Keine Anlaufprobleme benötigte Aron Sütterlin. Der 21-Jährige kam 2020 vom SV Wollbach und überzeugte in der Vorbereitung. „Wenn sich die Jungs Zeit geben und hart arbeiten, dann wird das letztlich auch immer belohnt.“

Domagala muss am Wochenende auf Ali Durmus und Enno Meyer verzichten.