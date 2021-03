Fußball Talente in den Mittelpunkt rücken

Beide Ligen-Formate haben jedoch, wenn es nach den DFB-Entscheidern Joti Chatzialexiou und Meikel Schönweitz geht, keine Zukunft mehr. So berichtete das Fachmagazin Kicker, dass eine gemeinsame Arbeitsgruppe von DFB und DFL seit Februar 2018, also schon vor der WM-Blamage der Nationalelf in Russland, im Rahmen des Projekts Zukunft umfassende Reformpläne für die Talentförderung im deutschen Nachwuchsfußball erarbeitet wurden.

Nach kicker-Recherchen beinhalten die Pläne vor allem große Veränderungen für die Vereinswettbewerbe im Spitzenbereich der Altersklassen U 14 bis U 19. Demnach sieht der DFB vor, die 56 offiziellen Leistungszentren (LZ) ab der U 14 aus dem bestehenden Ligensystem auszukoppeln und die herkömmliche Form der U-17- sowie U-19-Bundesliga aufzulösen.

Entwicklungsturniere sollen eigentlichen Wettbewerb ersetzen

In regionalen Gruppen sollen die LZ-Teams gegeneinander so genannte „Entwicklungsspiele“ bestreiten und nicht mehr absteigen können, solange sie den an spezielle Anforderungen gebundenen LZ-Status behalten. Der DFB und die DFL argumentieren in ihrem Konzept mit besserer Planungssicherheit für alle Vereine und dadurch mehr Freiraum für die individuelle Entwicklung der jungen Spieler. Das Verhältnis von Wettbewerb und Entwicklung soll altersgerechter gestaltet werden. Es soll nicht mehr die reine Vorbereitung auf das nächste Punktspiel im Fokus stehen, das oft zu großem Ergebnisdruck bei den Akteuren und bei schlechter Tabellenlage zu Existenzängsten bei Vereinen und insbesondere Trainern führt, sondern die Ausbildung der Spieler.

Weitere Vorteile laut der DFB-Verantwortlichen sind: ein flexiblerer Terminkalender, und letztlich auch eine bessere Relation von Aufwand und Ertrag. So müsste im neuen Modell zum Beispiel kein U-15-Talent mehr 400 Kilometer durchs Land reisen für zweimal 35 Minuten Spielzeit, die es - im Worst Case - komplett auf der Bank verbringt. Für die LZ-Wettbewerbe soll eine eigene Kommission installiert werden, die eigene Regeln beschließt und bedarfsorientiert auch kurzfristig ändern kann.

So ist beispielsweise eine in Dritteln aufgeteilte Spielzeit denkbar, wobei jeder Akteur in mindestens einem Drittel zum Einsatz kommen muss. Ein körperlich retardiertes, aber technisch sehr begabtes U-15-Talent könne durch unbürokratische Absprachen zwischen zwei aufeinandertreffenden LZ-Klubs auch im U-14-Duell am selben Tag zum Einsatz kommen.

Zudem könne man, so die DFB-Argumentation im Konzept, auch auf Ferientermine Rücksicht nehmen. Während die U-17- und U-19-Bundesliga-Staffeln zum selben Zeitpunkt starten, könnte im neuen Modell etwa eine nördliche Regionalgruppe bereits Spiele bestreiten, während in Bayern noch Ferien sind und die betreffenden Leistungszentren pausieren.

Den eigentlichen Wettbewerb bis zur U 17 sollen zukünftig sogenannte „Entwicklungsturniere“ ersetzen, die in regelmäßigen Abständen über das Jahr verteilt stattfinden. Mit dem Ziel, am Jahresende einen deutschen Meister zu ermitteln. An diesen Turnieren nehmen neben den besten Amateurklubs (ohne LZ) aus der Vorsaison auch Auswahlmannschaften teil, die aus den talentiertesten Spielern von Amateurvereinen bestehen.

In der U 19 soll der deutsche Meister in einem LZ-Ligasystem ausgespielt werden. In der Hinrunde treten Klubs in regionalen Gruppen gegeneinander an, in der Rückrunde finden bundesweite Duelle statt. Eine weitere Neuerung hierbei wäre die Einführung einer Deutschen Amateur-Meisterschaft, deren Sieger in einem „Supercup-Spiel“ auf den deutschen LZ-Meister treffen soll. Zudem bekommen die Amateur-Sieger der 21 Landespokalwettbewerbe einen festen Startplatz im DFB-Pokal der U-19-Junioren - nach dem Vorbild des „großen“ DFB-Pokals.

Und das oberste Ziel des Projekts Zukunft, so der DFB, sei es, die Talente in den Mittelpunkt zu rücken, sie wieder besser zu fördern, um einen nachhaltigen Weg aus der Ausbildungs- und Nachwuchskrise zu finden. Der Plan: Sind die Talente besser ausgebildet, schaffen sie wieder vermehrt den Sprung in die Bundesliga. Deswegen unterstützt auch die DFL das Vorhaben. Durch mehr Talente auf hohem Niveau könnte Deutschland im internationalen Vergleich wieder besser dastehen. Sowohl auf Vereinsebene als auch mit Blick auf die Junioren-Auswahlteams und vor allem die A-Nationalmannschaft.

Pilotphase soll schon im April kommen

Für den April 2021 ist im U-17- und U-19-Bereich eine Pilotphase für Entwicklungsturniere geplant, um unter anderem die Abläufe zu testen und auch einen belastbaren Überblick über anfallende Kosten dieser Wettbewerbsform zu bekommen. Ob sie stattfinden kann, ist durch die Corona-Pandemie ungewiss. Ebenso, wann ein außerordentlicher DFB-Bundestag über die Bühne gehen kann, der diese umfassenden Reformpläne vor der Einführung mehrheitlich verabschieden muss.

Nach einer Übergangssaison könnte das neue System frühestens zur Spielzeit 2022/23 vollumfänglich greifen. Es sind spannende Ansätze, deren Vorteile sich freilich in der Praxis beweisen und im nicht immer unkomplizierten deutschen Fußballsystem mit seinen vielen Einzelinteressen zunächst einmal Zustimmung finden müssen.