Fußball Teamgeist macht Hoffnung

Alles ist also eng beieinander. Gegen den FSV spricht die hohe Wahrscheinlichkeit, dass wegen der durch den Abbruch in der vergangenen Saison aufgeblähten Ligen es am Ende in der Landesliga, Staffel 2, fünf Absteiger geben wird. Für den FSV spricht, dass angesichts der Pandemie in dieser Saison keine Vollrunde ausgetragen wird. So dürften die Chancen des FSV steigen, wenn nach dem Lockdown in der Landesliga, Staffel eine Abstiegsrunde mit dem FSV Rheinfelden steigt.

„Unser Problem ist, dass wir in unserem Kader nur sieben oder acht Spieler haben, die gehobenes Landesliga-Niveau besitzen. Ich musste deshalb Spieler aus der zweiten Mannschaft integrieren, um überhaupt einen wettbewerbsfähigen Kader zu haben“, macht Coach Jäger deutlich. Er fügt hinzu: „Die Jungs haben sich nach schwachem Saisonstart zusammengerauft. Das macht mir Hoffnung.“