Fußball, Testspiel Die Teams wachsen langsam zusammen

Auch für Marco Schneider war es zunächst einmal wichtig, Erkenntnisse aus dem Testspiel zu ziehen. Dass seine Mannschaft Dank des frühen Treffers durch Tim Tiedemann (9.) und der beiden späten Tore durch Marius Wildner (83./90.+1) mit 3:0 das bessere Ende für sich hatte, war für Schneider nicht so wichtig. „Prinzipiell sind Ergebnisse nicht vorrangig. Aber man will immer gewinnen, wenn man auf den Platz geht“, so der Auggener Cheftrainer. Das Spiel gegen den SV Weil war der Abschluss eines „Kompakt-Wochenendes, das wir gemacht haben.“ Nach einer Trainingseinheit am Samstagvormittag, ging es dann mit der Mannschaft zum Teambuilding in den Klettergarten. Am Ende folgte dann das Testspiel auf dem Platz des FC Steinenstadt. Keine Wunder, dass die Mannschaft entsprechend geschlaucht war. „Wir wollten auch ein wenig die Widerstände überwinden und einen Mentalitätstest daraus machen. „ Das hat die Mannschaft durchaus geschafft. In der Summe war Schneider zufrieden mit dem, was seine Spieler gezeigt haben. Die Neuzugänge integrieren sich entsprechend gut.