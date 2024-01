Fußball: Testspiel mit Aussagekraft

Die Zeiten sind längst vorbei, als der FC Basel das Aushängeschild im Schweizer Fußball war und den Großen auf internationaler Ebene Paroli bot. Aktuell kämpfen die „Bebbi“ in der Schweizer Super League um den Ligaverbleib. Aber auch der große FC Bayern ist vor dem letzten Bundesliga-Hinrundenspiel nur Zweiter. Dennoch genießt das Testspiel am Samstag für beide Mannschaften einen hohen Stellenwert. Während die in der Liga arg gebeutelten Basler wieder hochkarätige Fußballluft schnuppern dürfen, ist für den deutschen Serienmeister das Testspiel in Basel eine Standortbestimmung für die Fortsetzung der Bundesliga-Saison. Am Freitag, 12. Januar, empfangen die Münchner in der Allianz-Arena die Spvgg. Hoffenheim.