Fußball, Testspiele: Englische Wochen stehen an

TuS Lörrach-Stetten springt kurzfristig ein

Ursprünglich war der VfB Waldshut als Testspielgegner für den Dienstagabend vorgesehen. Doch die Mannschaft vom Hochrhein sagte die Partie kurzfristig am Dienstagmorgen ab. Sportliche Fairness sieht anders aus. Stattdessen gastierte der TuS Lörrach-Stetten im Grütt und war ein durchaus angenehmer Testspiel-Gegner. Dafür, dass der Stadtrivale so kurzfristig einsprang, hatte Szesniak ein mehr als warmherziges Lob übrig. „Ich bin Sascha Müller und der ganzen Mannschaft dankbar, dass sie so kurzfristig eingesprungen sind. Das ist alles andere als selbstverständlich, dass man so kurzfristig einspringt.“

In der ersten Halbzeit führte der FVLB bereits mit 4:0. Es lief alles so, wie es sich Szesniak erhofft hatte. Erst in der zweiten Halbzeit durften sich auch die TuSler in die Torschützenliste eintragen. Ex-FVLB-Spieler Amin El-Ghazi und Mo Krubally gelangen die beiden Stettener Tore. Erfreulich aus Sicht des FVLB dürfte vor allem gewesen sein, dass sich auch die beiden Winter-Neuzugänge Sergio Cammarano und Zeqe Kuqi in die Torschützenliste eintrugen. „Das war eine richtig gute Entwicklung vom Samstag zu heute“, meinte Szesniak. Gerade mit den Leistungen in den ersten 45 Minuten zeigte sich der FVLB-Trainer sehr zufrieden. Vor allem das Anlaufen hat gut geklappt, daraus resultierten dann auch viele Ballgewinne für den FVLB. Im zweiten Spielabschnitt ließ er dann kräftig durchwechseln und rochieren. „Da haben wir dann etwas den Faden verloren und es wurde etwas wild.“