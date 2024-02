Fußball, Testspiele: Weil dreht einen Drei-Tore-Rückstand

Beide Trainer durchaus zufrieden

Wesentlich zufriedener waren die Gesichter bei den beiden Trainern Andreas Schepperle (SV Weil) und Peter Johann vom Bezirksliga-Spitzenreiter VfR Bad Bellingen). Die beiden Teams hatten sich nach einem durchaus packenden Duell mit einem Endstand von 4:3 für den SV Weil voneinander getrennt. Die Hausherren lagen nach zehn Minuten bereits mit 0:3 im Rückstand, legten dann aber eine durchaus furiose Aufholjagd hin.

Auch für den SV Weil war es das erste Testspiel im Rahmen der Vorbereitung auf die Rückrunde in der Landesliga. Der Auftakt war noch etwas zäh. „Anfangs standen wir hinten nicht so optimal, haben auch die Zweikämpfe nicht so richtig angenommen“, lautete die Kritik von Schepperle. Die Gäste aus Bad Bellingen agierten da wesentlich aggressiver, kamen durch Neuzugang Kevin Etienne gleich nach fünf Minuten zum ersten Treffer.

Im Vergleich zur Vorbereitung auf die Hinrunde stehen die Weiler allerdings wesentlich besser da. War der Trainingsauftakt im Sommer eher schleppend, weil sehr oft nicht einmal in Mannschaftsstärke trainiert wurde, konnte Schepperle zumindest in der vergangenen Woche alle Spieler im Training begrüßen.

Für den Weiler Coach war es im ersten Spiel wichtig, dass die Laufwege der Spieler stimmen und dass alle Akteure auch zum Einsatz kommen.

Zufrieden war auch Peter Johann: „In der ersten Halbzeit haben wir gut gespielt, die Sachen schön rausgespielt. In der zweiten Halbzeit hat Weil sehr viel Druck gemacht.“ In der zweiten Halbzeit nutzte Johann dann erneut die Möglichkeit, um durchzuwechseln.

Zweites Spiel, zweiter Sieg für den FC Zell

Mit 7:1 wurde Bezirksligist Wittlingen vom FC Zell deutlich in die Schranken verwiesen. Die erste Halbzeit war aus Sicht der Kandertäler noch in Ordnung, Die Wittlinger gingen sogar in Führung. Doch dann übernahmen die Gasgeber. „Zell hatte offensiv eine sehr gute Qualität,“ lobte Muto den Gegner. Die Wittlinger traten durch eine Grippewelle allerdings arg dezimiert an, boten nur 13 Spieler auf. „Die zweite Halbzeit war schlecht von uns. So haben wir eine Klatsche bekommen“, sagte der Wittlinger Trainer nach dem Spiel. „Aber in der Vorbereitung gehören solche Ergebnisse auch ein Stückweit dazu.“