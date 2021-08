Fußball Tim Siegin die Ausnahmeerscheinung

Fest steht: Der VfR benötigt am ersten Landesliga-Spieltag eine deutlich bessere Leistung als noch vor einer Woche, als man mit 1:4 beim SV Au-Wittnau aus dem Pokal ausschied. „Das war vielleicht das schlechteste Spiel der gesamten Vorbereitung. Die Jungs trainieren wirklich überragend, aber es gibt eben Tage, an denen es nicht so läuft”, betont Domagala und fügt hinzu: „Das ist aber auch normal, wenn man einen neuen Fußball implementieren will.”

Einer, auf den sich der junge Coach aber so gut wie immer verlassen kann, ist Torjäger Tim Siegin. Gegen Wyhl entschied der 24-Jährige die Partie zuletzt mit drei Treffern. „Tim ist eine absolute Ausnahmeerscheinung in ganz Südbaden”, weiß Domagala. Aber: „Tim Siegin alleine gewinnt uns auch keine Spiele. Er erzielt seine Tore ganz anders als früher. Da ist er an allen vorbeigelaufen. Jetzt steht er am Ende eines Spielzugs und kann dort seine enorme Abschlussstärke unter Beweis stellen.”

Moritz Reif kehrt wohl in den Kader zurück

Neben Siegin sollen in der Offensive unter anderem Tim Schillinger, Adnan Berisha und Aron Sütterlin (Domagala: „Er macht seine Sache herausragend.”) für Glücksmomente sorgen. „Wir sind in der Breite gut aufgestellt.” Das Ziel für Domagala ist klar: „Wir wollen in der Liga bleiben und das erste Jahr nutzen, um das Team weiterzuentwickeln.”

Am besten gelinge das ohne Druck, „deshalb wäre natürlich ein gesicherter Mittelfeldplatz super.”

Bekommt der VfR Siegin in eine gute Position, sind dem Stürmer einige Treffer zuzutrauen, was letztlich für den Klassenerhalt reichen könnte. Domagala steht am Wochenende derweil derselbe Kader wie in Au-Wittnau zur Verfügung. Eventuell kehrt Moritz Reif noch zurück ins Aufgebot. Definitiv ausfallen wird Kapitän Kai Schillinger. „Er wird vermutlich die gesamte Saison verpassen.“ Der 27-jährige Offensivmann hat sich vor einigen Wochen einen Meniskus- und Kreuzbandriss zugezogen.