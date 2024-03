Fußball: Titel und Aufstieg eigentlich Tatsache

Lediglich in den Doppeln ging’s eng zu. Ievgeniia Sozoniuk und Lea Lachenmayer legten gegen Anannya Basak/Ganna Farladanska mit einem 3:1-Sieg vor. Allerdings gewannen sie, nachdem es nach Sätzen 1:1 stand, jeweils erst in der Verlängerung die Durchgänge zwei und drei. Kornelija Riliskyte und Anastassiya Lavrova schwächelten wie am vergangenen Wochenende im Heimspiel gegen Dachau II. Diesmal reichte es aber nicht zum Erfolg. Veronika Matiunia und Vitalija Venckute setzten sich am Ende mit 3:2-Sätzen durch. Der letzte Durchgang wurde in der Verlängerung mit 15:13 gewonnen.