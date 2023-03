Fußball Topmannschaften liegen Herten besser

SV Buch (8.) - TuS Binzen (4.); Sa.; 17 Uhr: Einen 8:0-Kantersieg feierten die Binzener zuletzt gegen Schlusslicht Weilheim. An diesem Wochenende dürfte es für die Schützlinge von Trainer Karl-Frieder Sütterlin deutlich mehr Gegenwehr geben. Auswärtsspiele beim SV Buch sind seit jeher für nahezu alle Teams stets eine Herausforderung. Die Partie wird auf dem Kunstrasenplatz in Schachen ausgetragen. Buch ist eine echte Wundertüte“, betont Sütterlin. Vor zwei Wochen hatte Buch etwa in Weilheim eine 2:3-Niederlage kassiert. Es war der erste Sieg für den Tabellenletzten. Sütterlins Team geht selbstbewusst in das Duell. „Wir sind gut drauf. Wehr-Brennet war vor zwei Wochen einen Ticken besser als wir, ansonsten bin ich mit der aktuellen Verfassung durchaus zufrieden.“ Urlauber Dominik Lüchinger steht am Samstag nicht zur Verfügung. Für ihn wird Benjamin Sänger zwischen den Pfosten stehen.

SF Schliengen (10.) - SV Laufenburg II (15.); Sa.; 16 Uhr: Bei der Niederlage in Tiengen waren die Sportfreunde aus Schliengen mit dem letzten Aufgebot angereist. Schon seit Wochen hat der Aufsteiger mit großen personellen Problemen zu kämpfen. Coach Alex Schöpflin hofft auf Besserung: „Ich gehe davon aus, dass sich in den nächsten vier Wochen die Situation wieder mehr entspannen wird.“ Klar ist: Im Duell mit dem Vorletzten, Laufenburg II, steht viel auf dem Spiel. „Diese Partie ist enorm wichtig für uns. Wir brauchen dringend Punkte“, sagt Schöpflin.