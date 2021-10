Fußball Topspiel morgen in Rheinfelden

Di Palma schon lange nicht mehr gesehen

In Hauingen standen dem Übungsleiter lediglich 13 Spieler zur Verfügung. Daher saß Zikolli selbst auch auf der Ersatzbank. „Wir müssen Woche für Woche viel verändern. Dennoch verstehen die Jungs das System langsam, aber sicher besser.“ Nichtsdestotrotz benötige man weiter Zeit, so der Coach. Dennis Heil, der in dieser Saison sechsmal für Stetten auf dem Platz stand, hat sich derweil zurückgezogen und steht nicht mehr zur Verfügung. Auch Angelo Di Palma wurde seit einigen Wochen nicht mehr auf dem Sportplatz an der Tullastraße gesichtet. Heute Nachmittag, 15 Uhr, trifft Lörrach-Stetten auf die Landesliga-Reserve des FC Wittlingen.

Zum Einstand als neuer Cheftrainer des FC Huttingen gab es für Uwe Berger ein 1:1-Unentschieden beim SV Eichsel. Dass den Rebländern noch eine lange Saison bevorsteht, darüber sind sich die Verantwortlichen einig: „Wir haben erst Guido Perrone und nun auch Fabian Kluge verloren. Das waren zwei Ausnahmespieler, die wir nicht ersetzen können“, betont Berger, der sich mit seiner Mannschaft am Sonntag, 15 Uhr, zuhause mit dem SV Schopfheim duelliert. „Unsere Leistungen waren schwankend in dieser Saison. Wir haben in den letzten Spielen auch einfach zu viele Gegentreffer kassiert.“ Wichtig sei nun, die Defensive zu stabilisieren, um Selbstvertrauen zu gewinnen. „Klar ist, dass jetzt auch die Älteren in der Verantwortung stehen und vorangehen müssen.“

Ein Derby findet heute Abend, 18.30 Uhr, auf dem Kunstrasen des SV Todtnau statt, wenn es der heimische SV mit dem TuS Kleines Wiesental zu tun bekommt. „Da werden die Jungs sicherlich noch einmal zusätzlich motiviert sein“, vermutet Todtnaus Trainer Harald Wissler, der auf fünf Stammspieler verzichten muss. „Das müssen wir durch Einsatz und Wille irgendwie kompensieren.“

Den ersten Punktgewinn sicherte sich am vergangenen Wochenende die SG FC Wehr-Brennet II. Die Bezirksliga-Reserve gastiert heute ab 18 Uhr beim SV Weil II. Nicht mehr verantwortlich für die Mannschaft ist Fabio Cocuzza, der sein Amt aus familiären Gründen zur Verfügung stellte. Assistent Jörg Heuting hat nun das Zepter übernommen.

Heute Nachmittag, 17 Uhr, empfängt der SV Liel-Nieder­eggenen den SV Eichsel. Morgen ab 15 Uhr begrüßt der TuS Binzen den FV Degerfelden, zwei Stunden später schließen der FC Hausen und der FC Hauingen den neunten Spieltag ab.