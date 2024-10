Fußball: Torabschluss steht im Fokus

Sechs Zähler fehlen aufSpitzenreiter Wittlingen

Sechs Zähler fehlen derzeit auf Spitzenreiter FC Wittlingen. Zum direkten Aufeinandertreffen kommt es schon nächste Woche im Kandertal. Um vor dem Gipfeltreffen noch einmal ordentlich Selbstvertrauen zu tanken, sind drei weitere Zähler im Heimspiel gegen die Sportfreunde aus Schliengen fest eingeplant. „Wir wollen natürlich als Sieger vom Feld gehen“, macht Trainer Michael Schwald deutlich. Etwas ungewöhnlich für Zeller Verhältnisse findet die Begegnung bereits am Samstag (15.30 Uhr) statt. Normalerweise empfängt der FCZ seine Gäste im Brühlpark sonntags. „Wir haben in dieser Saison drei Spiele in der Hinrunde und noch einmal drei in der Rückrunde am Samstag. Das hat der Verein mit der Mannschaft so beschlossen“, erklärt der Zeller Übungsleiter.

Gehadert hat der 54-Jährige am vergangenen Wochenende beim 1:1-Unentschieden in Hauingen vor allem mit der Chancenverwertung. Zahlreiche aussichtsreiche Einschussmöglichkeiten blieben ungenutzt. „Daher haben wir in dieser Woche den Fokus auf den Torschuss gelegt. Aber auch andere Dinge standen auf der Agenda.“