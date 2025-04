Viel Unruhe gab es beim TuS Binzen zuletzt ob der Roten Karte gegen Stürmer Nils Mayer. Der 29-Jährige war im Duell mit Tabellenführer Wolfenweiler-Schallstadt mit Gästeverteidiger Adin Maksumic aneinander geraten und sah in Folge einer „Halt die Klappe“-Äußerung die Rote Karte. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich beide Akteure längst wieder versöhnt. Schiedsrichter Tobias Wursthorn wertete das Vergehen in seinem Bericht als Beleidigung. Der TuS Binzen nahm in Anschluss an die Partie Stellung zum Schiedsrichterbericht. Der TuS-Argumentation, dass lediglich ein unsportliches Verhalten vorliege, ist das Verbandssportgericht nun gefolgt. Nils Mayer wird also die Partie gegen den FC Tiengen am Sonntag (13.30 Uhr) verpassen und ist im Derby gegen den FV Lörrach-Brombach wieder einsatzbereit. „Es freut uns natürlich extrem, dass unserer Argumentation gefolgt wurde“, betont TuS-Sportchef Tobias Jehle. Mayer traf in der aktuellen Landesliga-Spielzeit in 19 Spielen ganze 15 Mal. Der Platzverweis im Duell mit dem Tabellenführer war zudem der erste seiner Laufbahn.