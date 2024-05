„Ich weiß nicht, ob der Druck gerade zu groß ist, dass man die ganze Zeit der Gejagte ist“, sucht Sportchef Kai Schillinger nach Erklärungsansätzen. „Aktuell greifen halt nicht alle Rädchen in das andere, wie es in der Hinrunde der Fall war.“ Zwar bekomme man in der Rückrunde weniger Gegentore, doch offensiv lässt der VfR auch gerne mal manch Großchance liegen. „Es war unser Ziel im Winter, defensiv stabiler zu stehen. Das hat gut funktioniert. Doch vorne spielen wir unsere Möglichkeiten leider nicht sauber aus. Das ist natürlich schon ärgerlich.“

Auch in Schönau hätte man, so Schillinger, schon früh mit zwei oder drei Toren Unterschied führen müssen. „Dann läuft so ein Spiel ja auch ganz anders.“ Das Duell mit Lörrach-Stetten ist das letzte Heimspiel der Saison. Anschließend gastiert die Mannschaft von Trainer Peter Johann noch in Schlüchttal und bei der SG Wehr-Brennet, gegen die man gerade erst im Pokalfinale den Kürzeren gezogen hatte. „Mir wäre es selbstverständlich am liebsten, wenn wir das Ganze schon vor dem letzten Spieltag entscheiden könnten. Um die Wehrer Qualitäten wissen wir schließlich“, sagt Schillinger.