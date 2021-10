Fußball Torschütze Coach Zikolli

Ebenfalls 2:2 trennten sich bereits am Samstag Verfolger SF Schliengen und der FC Steinen-Höllstein, der nach einer knappen Viertelstunde durch Tullio Vitor Santos Figueiredo auch in Führung ging. Die große Chance zum Ausgleich bot sich Jens Lehmann, doch er scheiterte mit seinem Elfmeter. Steinen machte es den sonst so spielstarken Schliengenern enorm schwer, stand kompakt und suchte selbst auch das eine oder andere Mal den Weg nach vorne. In der zweiten Halbzeit kippte die Partie. Binnen fünf Minuten drehten die Sportfreunde nach Toren von Florian Kessler und Benjamin Martijn das Spiel. In der Folge verpasste es Schliengen, sich weiter abzusetzen. Acht Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit belohnten sich die Steinener um Coach Lars Heitzmann für eine aufopferungsvolle Leistung mit dem 2:2. „Wir haben nur zehn Minuten Fußball gespielt. Ein Sieg hätte dem Spielverlauf nicht entsprochen. So ehrlich muss man sein“, ärgert sich SF-Trainer Alex Schöpflin.