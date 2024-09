RHEINFELDEN. Im Mittelpunkt der Kritik steht für den Vorsitzenden Patrick Da Rugna Spielertrainer Anton Weis: „Er hat nach der Pause ohne Not in der Defensive von Vierer- auf Dreierkette umgestellt. Ich kann diese taktische Maßnahme nicht nachvollziehen.“ Nun suchen die FSV-Verantwortlichen das Gespräch mit Weis. Zu allem Ungemach geht es für die Rheinfelder am Samstag (Anpfiff: 15.30 Uhr) zum Angstgegner FV Herbolzheim. „Dort haben wir noch nie etwas gerissen. Das soll sich aber nun ändern“, erwartet Da Rugna eine positive Reaktion der Mannschaft. In Herbolzheim wird Ylber Lokaj nach seiner Gelb-Roten Karte im Match gegen Wyhl fehlen. Dafür kickt Lokaj dann am Sonntag in der „Zweiten“ gegen Kreisliga A-West-Spitzenreiter SV Weil II.