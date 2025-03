Völlig überraschend haben die Sportfreundde Schliengen das Ende der Zusammenarbeit mit dem Trainerteam Jürgen Andres und Kevin Zeller bekanntgegeben. Die Sportfreunde stehen derzeit auf dem siebten Platz der Tabelle und steuerten eigentlich einer ruhigen Bezirksligasaison entgegen. Zwar hatte die Mannschaft am Wochenende mit 0:1 beim bisher sieglosen Schlusslicht FC Hochrhein verloren, laut der Sportlichen Leitung war dies aber kein Grund für die Entlassung. „Die Trennung hatte keinerlei sportliche Gründe“, heißt es seitens der Sportfreunde. Jürgen Andres hatte das Traineramt bei den Sportfreunden Schliengen zur aktuellen Saison übernommen und führte die Mannschaft in der Hinrunde auf Anhieb zu Platz sechs. Kevin Zeller war erst in der Winterpause als Co-Trainer des Bezirksligisten hinzugestoßen.