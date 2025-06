Der FC Wittlingen schraubt weiter am Kader für die kommende Spielzeit in der Fußball-Landesliga. Nun hat der FCW einen echten Transfercoup bekanntgegeben. Vom TuS Lörrach-Stetten wechselt Buba Ceesay zu den Schwarz-Weißen. Ceesay spielte bereits für den FV Lörrach-Brombach und den SV Weil in der Verbandsliga, wo er seine Torgefahr erfolgreich unter Beweis stellte. „Mit Buba hatte ich eine sehr schöne Zeit beim FVLB. Ich freue mich jetzt umso mehr, dass wir nun gemeinsam die Ziele beim FC Wittlingen verfolgen können“, so FCW-Sportchef Luigi Squillace.