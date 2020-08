Fußball Traum ist wahr geworden

Bis es jetzt aber tatsächlich soweit und alles in trockenen Tüchern war, gab es für die Familie schon das eine oder andere Wechselbad der Gefühle – Corona-bedingt, versteht sich, zumal immer wieder Fragezeichen hinter dem Vorhaben auftauchten. „Zunächst hatte es geheißen, das Ganze wird in den Oktober verschoben“, berichtet Vater Armin Wüst. Doch plötzlich ging alles ganz schnell. Kaum hatte sie die Abiturprüfungen am Gymnasium in Schopfheim bestanden, meldete sich die Uni mit dem fix und fertig ausgearbeiteten Konzept unter Coronabedingungen. Und das hieß: Bis 10. August musste sie in Jefferson City sein. Auf ging’s also. Inzwischen hat sie sich in den USA ein wenig eingelebt. Und so berichtete sie ihren Eltern nach den ersten Tagen freudestrahlend am Telefon: „Bis jetzt ist alles super hier, es ist sehr schön, dass es mit dem Stipendium geklappt hat.“