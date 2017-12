Fußball Traum lebt weiter

Lörrach (mib). Die Jagd nach dem großen Los ist eröffnet: Mit zwei Turnieren für die U10- und U12-Junioren ist am Wochenende die Serie der Qualifikationsturniere zum 47. McDonald’s-Fußballcup eröffnet worden. In der Lörracher Wintersbuckhalle sahen die Zuschauer gute, faire Spiele und keine Verletzungen. Einige Geheimfavoriten, die sich das Ticket erobern könnten, waren ebenfalls schon zu beobachten.

Freuen durften sich der BSC Old-Boys Basel, der FV Lörrach-Brombach, der 1. FC Eislingen und der FC Concordia Basel bei den U10-Junioren sowie der FC Hausen, der SV Schopfheim, der FC Liestal und der FC 08 Villingen bei den U12-Junioren. Diese Teams qualifizierten sich für das Finalturnier des Challenge-Cups, das am 6. und 7. Januar in Weil am Rhein über die Bühne geht.

Für alle diese Teams lebt der Traum von der Teilnahme beim Hauptturnier mit Spielen gegen die Topteams aus ganz Europa weiter.

Auf ein Weiterkommen als „Lucky-Looser“ hoffen noch der SV 08 Laufenburg, FC Hard bei den U10-Junioren sowie der FC Biel-Bienne und der TuS Lörrach-Stetten bei den U12-Junioren. Ob es für diese Vereine reicht, das entscheidet sich bei den weiteren Quali-Turnieren.

Weiter geht es schon am kommenden Wochenende mit jeweils zwei weiteren Turnieren in Weil am Rhein am Samstag in der Sporthalle der Markgrafenschule und am Sonntag in der Wentzinger-Sporthalle in Freiburg. Die Turniere starten ab 9 Uhr.

Weitere Informationen und Spielpläne gibt es auch im Internet unter www.mcdonaldscup.de.