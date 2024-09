Fußball: Traumtor von Mislimovic

„Das Ziel waren drei Punkte, und die haben wir geholt“, so Da Rugna, der die kämpferische Leistung hervorhob. Auch defensiv passte bei den Rheinfeldern vieles zusammen. Man ließ kaum etwas zu. Nur einmal verlor die FSV-Hintermannschaft die Übersicht, was die Gäste prompt zum 1:1-Ausgleich durch Niklas Heizmann ausnutzten.

Vier Minuten zuvor, nämlich in der 13. Minute, war es Jeremy Stangl, der den FSV in Führung gebracht hatte. Rheinfelden trat von Beginn an dominant auf. Auch nach dem Ausgleich blieb das Heimteam am Drücker. Noch vor der Pause die erneute Führung. Almin Mislimovic traf, und zwar sehr, sehr sehenswert. „Ein echtes Traumtor. Almin ist einfach in Topform derzeit“, freute sich Da Rugna. Der Mittelfeldmann umkurvte zwei Gegenspieler, zog aus 25 Metern ab und traf direkt in den Giebel. mib