Fußball: Traumtore, aber kein Derby-Sieger

Krubally und Nguyentreffen den Pfosten

In der Folge tauten die Weiler Offensiven gänzlich auf, bereiteten der FVLB-Defensive großes Kopfzerbrechen. Es begann die beste Gäste-Phase der gesamten Partie. Sie gipfelte in der 28. Minute mit dem herrlichen Führungstreffer. Marvin Stöhr legte sich auf der rechten Strafraumseite den Ball auf den linken Fuß und jagte die Kugel via Innenpfosten ins lange Eck. Kurz darauf beinahe die Vorentscheidung zugunsten des SV Weil: Krubally (34.) lief alleine auf Philipp zu, setzte den Ball aber an den Pfosten.

Die Köpfe der Lörrach-Brombacher gingen diesmal aber nicht lange nach unten. In der Nachspielzeit sorgte Robin Hinrichsen aus ähnlicher Position wie zuvor Stöhr für einen spektakulären Ausgleich. Ein echter Hingucker. Der Mittelfeldmann hämmert den Ball in den linken Winkel.

In den ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit spielten beide Mannschaften zu passiv. Dann übernahm der FV Lörrach-Brombach gegen kräftemäßig nachlassende Weiler das Kommando. In dieser Phase hätte der Gastgeber das Derby zu seinen Gunsten entscheiden können. Der eingewechselte Thai Bao Nguyen (73.) hatte mit einem fulminanten Pfostenschuss Pech. Kurz darauf verfehlte der wieselflinke Dribbler den Weiler Kasten nur knapp. Dann legte sich Einwechselspieler Giovanni Passannante (77.) den Ball zu weit vor. Noah Schwalds Sturmlauf (82.) konnte Weils Abwehrchef David Groß nur durch ein Foul bremsen. Der anschließende Freistoß brachte dann aber nichts mehr ein. So gab es am Ende beim großen Städte-Derby keinen Sieger.