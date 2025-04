Trotz des Remis gegen den FV Lörrach-Brombach (2:2) in der Vorwoche, dürften die Rheinfelder mit dem Verlauf der vergangenen drei Wochen zufrieden sein. Zwei Siege und eine ansprechende Leistung im Derby gegen den FVLB bestätigen den Aufwärtstrend des FSV seit Restart. Nun erwartet die Löwenstädter am Samstag (15.30 Uhr) das Gastspiel beim SC Wyhl. „Der Gegner ist taktisch und spielerisch gut aufgestellt. Zudem haben sie zuhause lediglich ein Spiel verloren“, warnt FSV-Coach Anton Weis vor den Kaiserstühlern. In der Tat: In neun Heimspielen auf eigenem Terrain musste sich der SCW nur einmal geschlagen geben. Der Niederlage stehen sechs Heimsiege und zwei Unentschieden gegenüber. Verzichten muss Weis beim Auswärtsspiel in Wyhl auf Vincent Kittel, der aufgrund seiner Derby-Notbremse gesperrt ausfällt, sowie Nicola Guglielmelli, der in der ersten Halbzeit gegen den FVLB verletzt das Feld verließ. „Trotz des Ausfalls dieser beiden Eckpfeiler wollen wir den positiven Trend natürlich weiterführen und punkten“, zeigt sich Weis zuversichtlich. Sollte der FSV ein ähnliches Gesicht wie in der Vorwoche zeigen, dürfte auch Wyhl nicht zum Stolperstein werden.