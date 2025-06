Fußball: Trennung in der Jugend-Spielgemeinschaft

Rückblick: Zunächst erwähnte er, dass die Spielgemeinschaft der Jugend in Zukunft mit Istein alleine weiter betrieben werde – der TuS Efringen-Kirchen habe sich in eigener Entscheidung von Huttingen getrennt und „hat uns aus der Spielgemeinschaft geworfen“. Vom TuS sei hier keine Mehrheits-Entscheidung getroffen worden. Zum Grund der Trennung sagte Frey: „Bei uns steht der Spaß und der soziale Aspekt im Vordergrund, und nicht der absolute sportliche Erfolg.“ Auf die Jugendförderung ist Frey sehr stolz, er sagte: „Woche für Woche kommen neue Kinder zu uns in den Verein und starten mit der schönsten Nebensache der Welt.“

Die erste Mannschaft befindet sich nunmehr in der Kreisliga B auf Platz fünf, wobei „in dieser Saison schon mehr drin gewesen wäre“. Viele Jugendspieler als „junge Wilde“ konnten in die erste Mannschaft integriert werden. Möglicherweise habe die künftige erste Mannschaft sogar einen Altersdurchschnitt von unter 21 Jahren und eine große Zukunft vor sich. Auch in der zweiten Mannschaft laufe es gut, dort könne man künftig mit einem „breiten Kader“ auftreten.