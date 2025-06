Fußball Tuchel in England schon angezählt - "Schlechter Witz"

Dabei hatte Bayern Münchens Harry Kane (7. Minute) mit seinem 73. Tor für England die Three Lions in Führung gebracht. Ismaila Sarr (40.), Habib Diarra (62.) und Cheikh Tidiane Sabaly (90.+3) drehten die Partie aber zugunsten der Gäste. Unmittelbar nach Abpfiff hatte TV-Experte Roy Keane bei ITV festgestellt: "Irgendetwas geht verloren, das sieht nicht nach einer glücklichen Truppe aus."





"Wir werden nicht in Panik geraten. Aber wir wissen, dass wir uns verbessern müssen", sagte Kapitän Kane. Tuchel selbst befand: "Es ist eine Lernerfahrung – eine harte, weil wir es hassen zu verlieren, aber so ist es nun einmal", sagte der 51-Jährige nach dem Spiel. "Wir gehen mit einem schlechten Gefühl und einer Niederlage in die lange Pause, was einfach nicht schön ist und was wir nicht wollten."

Nächste Aufgabe wieder Andorra

Am Samstag hatten die Three Lions in der WM-Qualifikation nur knapp mit 1:0 bei Außenseiter Andorra gewonnen. Danach hatte es bereits Kritik an Tuchel und der Mannschaft gegeben. Wie es nach der Pause weitergeht, wird sich zeigen. Tuchel muss moderieren und klare Ergebnisse liefern. Der nächste Gegner heißt am 6. September wieder Andorra.