Fußball Tür zum Finale aufgestoßen

So geschehen am Donnerstag zu nächtlicher Runde in der Stadt der schönen Künste. Nun winkt dem ehemaligen Schweizer Serienmeister sogar das Finale. Im Rückspiel am Donnerstag in einer Woche reicht Rotblau nun ein Unentschieden zum Endspiel-Einzug.

Spielerisch brannten die Basler beim italienischen Serie-A-Klub kein spielerisches Feuerwerk ab, erzielten aber durch eine beeindruckende Effizienz ein Tor mehr als die Fiorentina. Gegen Basel entschied sich der Florenz-Coach Vincenzo Italiano für sechs Veränderungen in der Startelf im Vergleich zur jüngsten 0:1-Niederlage bei Serie-A-Meister Neapel. Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi, Madragora, Ikoné und der EX-Basler Cabral rückten in die Startelf.