Riesenjubel im Lörracher Grütt. Ist der FV Lörrach-Brombach doch nicht abgestiegen? Nein. Das hat schon seine Richtigkeit. Am Sonntag jubelte der FV Tumringen. Die Tumringer setzten sich in der Aufstiegsrelegation der Tabellenzweiten in der Kreisliga B, Staffel 1 und 2 , vor rund 600 Zuschauern gegen den FV Fahrnau mit 3:0 durch. Das Hinspiel am vergangenen Wochenende hatte der FV Fahrnau mit 2:0 gewonnen. Die Tumringer markierten ihre Tore kurz vor und kurz nach der Pause. Zunächst besorgte Fabian Gonsowski in der 43. Minute den Führungstreffer. Zwei Minuten später erhöhte Lenard Schaa noch vor dem Pausenpfiff des einmal mehr souverän leitenden Schiedsrichters Ralf Brombacher auf 2:0. Sieben Minuten nach dem Wechsel hatten die Turminger das Match mit dem dritten Treffer von Robin Alexander Pude endgültig gedreht. In der Folgezeit waren die Gäste nicht in der Lage, der Partie noch eine Wendung zu geben. So stieg dann an diesem Sonntag auch im Grütt eine große Aufstiegsfeier. Nun hat nach dem Aufstieg des FC Hauingen in die Bezirksliga ein zweiter Lörracher Verein den Aufstieg in einer nächst höhere Klasse geschafft. nod