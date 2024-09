Fußball: Tumringens bemerkenswerte Reise

Klassenerhalt das Ziel

Für den erst 26-jährigen Stöcklein, der aufgrund zahlreicher Knieverletzungen seine Karriere früh beendet hat, ist der Klassenerhalt natürlich das oberste Ziel. „Ich bin auch optimistisch, dass wir das schaffen. Wir haben trotz der Niederlagen gute Spiele gemacht.“ Fünf externe Zugänge sowie ein Trio aus der eigenen Jugend stießen im Sommer neu hinzu. Gefährlichster Mann bei den Tumringern ist Robin-Alexander Pude. Der Angreifer erzielte im Aufstiegsjahr, der FV bezwang in der Relegation den FV Fahrnau, insgesamt 38 Treffer in 22 Ligaspielen. Auch in dieser Saison netzte der 26-Jährige schon zweimal. Geht es nach den Tumringern, sollen am besten schon am Sonntag, 15 Uhr, im Heimspiel gegen den TuS Maulburg weitere Treffer folgen.