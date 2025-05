Auf der Saisonzielgeraden zeigt sich der Aufsteiger noch einmal von seiner besten Seite. Beredtes Zeugnis legt davon der harterkämpfte 3:2-Heimerfolg gegen den Bahlinger SC U23 ab. „Das war vor allem physisch eine großartige Leistung“, lobte Co.-Trainer Karl-Frieder Sütterlin die Mannschaft im Nachhinein. Nun trifft der TuS Binzen also am Samstag ab 14 Uhr auf den SV Ballrechten-Dottingen, der als Schlusslicht bereits als Absteiger feststeht. „Wir dürfen den Gegner nicht auf die leichte Schulter nehmen. Die wollen sich in ihrem vorerst letzten Landesliga-Heimspiel den eigenen Fans noch einmal ordentlich präsentieren“, so Sütterlin weiter. Wie schon gegen Bahlingens U23 könnte Trainer Gianfranco Disanto wieder auf die Jugend setzen. Gegen die Kaiserstühler standen beim Anpfiff mit David Bosek, Dominik Lüchinger und Nils Mayer nur drei „Alte“ auf dem Platz. Alle anderen waren deutlich jünger. Ben Nickel fällt weiterhin aus, Matthias Feldmann zwickt’s im Rücken. Sein Einsatz ist fraglich. Wieder dabei ist nach seiner kleinen Auszeit Ismail Demirci. Er wird aber wohl nicht von Beginn an spielen.