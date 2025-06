Fußball-Landesligist TuS Binzen schraubt weiter am Kader für die kommenden Saison. Nun hat der Verein aus dem Vorderen Kandertal die Verpflichtung von Mittelfeldmotor Adrian Mouttet bekanntgegeben. In der Jugend des SV Weil ausgebildet, zog es Mouttet in der Saison 2020/2021 zum VfR Bad Bellingen. Für die Kurstädter kam der 25-Jährige in 113 Landes- und Bezirksligapartien zum Einsatz und lieferte 18 Treffer und 21 Assists. In der kommenden Saison wird Mouttet nun unter der Leitung von Manuel Schwarz beim TuS Binzen auflaufen. „Wir freuen uns sehr über die Zusage von Adrian, der uns sportlich verstärken und gleichzeitig charakterlich hervorragend zu unserem Verein und unserer Mannschaft passen wird“, so TuS-Sportchef Tobias Jehle.