Fußball TuS Binzen kurz vor Aufstieg

Einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf sicherte sich der FC Huttingen. Im Heimspiel gegen den FC Hauingen trennte sich die Mannschaft von Trainer Uwe Berger 1:1-Unentschieden. Bereits nach fünf Minuten gingen die Gäste durch den Treffer von Maximilian Meier in Führung. Hauingen hatte auch noch gute Möglichkeiten im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel steigerte sich Huttingen. Matthias Kurzela glich nach einer knappen Stunde aus. „Das Remis geht so in Ordnung. Nach der Pause ging ein Bruch durch unser Spiel. Wir haben die taktische Disziplin verloren und uns nicht mehr so an die Vorgaben gehalten“, ärgert sich Hauingens Trainer Mick Fahr. Für die Huttinger war das erst der zweite Punkt in der Rückrunde. Die Rebländer haben in den vergangenen Jahren aus unterschiedlichen Gründen deutlich an Qualität verloren. Die Huttinger schafften es bislang nicht, personelle Verluste zumindest ansatzweise mit Quantität zu ersetzen. Mit Peter Tanner und Jens Lauber werden in der kommenden Saison zudem zwei weitere Spieler die Kickschuhe an den Nagel hängen. Berger weiß, dass auch dieses Duo nicht einfach so zu ersetzen ist. Immerhin: Ansonsten wird der Kader ligaunabhängig wohl so zusammenbleiben. Auch Berger hält den Huttingern weiter die Treue (wir berichteten).