TuS Binzen (2.) - SV Buch (5.); Sa.; 16 Uhr: „Trainer-Suche geht weiter: Nächster Kandidat will nicht zu Bayern“. Der TuS Binzen hat sich angesichts der schleppend verlaufenden Suche des deutschen Rekordmeisters nach einem neuen Trainer einen Spaß erlaubt und neben jener Headline das Gesicht von Karl-Frieder Sütterlin platziert. Bayerns Sportvorstand Max Eberl hatte auf der Fotomontage nur einen verdutzten Blick übrig. Die Fans des TuS Binzen müssen sich also keine Sorgen machen, dass Erfolgstrainer Sütterlin den Hochrhein-Klub gen bayrische Landeshauptstadt verlässt. Sütterlin hatte ohnehin schon im Februar seinen Kontrakt beim TuS verlängert. Einiges erlebt haben unter der Woche Kapitän David Bosek und Felix Sütterlin. Die beiden unterstützten Borussia Dortmund beim Champions-League-Halbfinal-Rückspiel in Paris. Bosek, glühender BVB-Anhänger, wird nun wahrscheinlich auch am 1. Juni beim Endspiel in Wembley vor Ort sein. Damit würde er allerdings möglicherweise das letzte Ligaspiel beim SV Jestetten verpassen, das am 2. Juni ausgetragen wird. Coach Sütterlin sieht dem Ganzen aber entspannt entgegen: „Bei uns fehlt da hin und wieder mal einer, heutzutage ist das fast überall normal. Akzeptieren und kompensieren, solange man kann.“

TuS Efringen-Kirchen (14.) - SG FC Wehr-Brennet (11.); Sa.; 16 Uhr: Was ist nur mit dem TuS Efringen-Kirchen los? Die Rebländer befinden sich seit Wochen im freien Fall, haben die vergangenen sechs Partien allesamt verloren. Den letzten Sieg gab es Ende März beim 6:2 zuhause gegen Murg, die den TuS inzwischen überholt haben. Aus TuS-Sicht ist aber noch lange nichts verloren. Die Mannschaft von Trainer Werner Gottschling ist zwar bis auf den drittletzten Tabellenplatz abgerutscht, im Optimalfall steigt in dieser Saison aber lediglich der Letzte aus der Bezirksliga ab. Das hängt davon ab, wie viele West-Klubs aus der Landesliga runterkommen und was der Bezirksliga-Zweite in der Aufstiegsrunde macht. Möglich ist also, dass der TuS noch bis Mitte Juni bangen muss.