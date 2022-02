Fußball TuS Binzen überrascht

So hatte sich das Trainergespann Fabio Muto und Angelo Cascio das letzte Testspiel vor dem Start in die Rückrunde nicht vorgestellt. Vor allem die Leistungen des Landesligisten in der ersten Halbzeit sorgten für harsche Kritik der beiden Verantwortlichen: „Ernüchternd. Wirklich ernüchternd“, lautete die Bilanz von Angelo Cascio. „Die zweite Halbzeit war deutlich besser.“

Wesentlich zufriedener war dagegen Frank Malzacher, der den erkrankten Karl-Frieder Sütterlin an der Seitenlinie vertrat. In der ersten Halbzeit war seine Mannschaft klar bestimmend auf dem Feld. „Die erste Halbzeit hatten wir sie gut im Griff. Es war ein sehr guter Auftritt von uns. Sportlich läuft es in der Vorbereitung.“