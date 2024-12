Der TuS Binzen vermeldet mit dem 20-jährigen Nils Kirtzeck einen vielversprechenden Winterneuzugang. „Wir freuen uns sehr über die Zusage von Nils“, schreibt der TuS Binzen in seiner Pressemitteilung. Aus der Jugend des FC Steinen-Höllstein stammend, zog es Kirtzeck in der A-Jugend zum FV Lörrach-Brombach. Im Grütt kam er in der vergangenen Saison auf zehn Verbandsligaeinsätze für die „Erste“ und war bei der zweiten Mannschaft in 16 Kreisliga A-Spielen an 11 Treffern direkt beteiligt (acht Tore, drei Vorlagen). Nach einem längeren Auslandsaufenhalt absolvierte er in dieser Saison noch kein Pflichtspiel für den FVLB. „Nachdem der 20-jähirge Offensivallrounder die letzten Wochen bei uns trainiert hat, ist er davon überzeugt, dass der Wechsel zum TuS der richtige Schritt für Ihn sein kann“, berichtet TuS-Sportchef Tobias Jehle. Darüber hinaus fügt der TuS in seiner Pressemitteilung an: „Wir freuen uns auf einen jungen, talentierten Spieler, der gut in unser Mannschaftsgefüge passen wird.“ Die Spielberechtigung des 20-Jährigen wird zur Rückrunde vorliegen. Aktuell rangiert der TuS Binzen mit 28 Zählern auf dem sechsten Rang der Landesliga, Staffel 2. pm