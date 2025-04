Fußball: TuS Binzen verstärkt sich namhaft

Der TuS Binzen hat seine ersten Neuzugänge für die Spielzeit 2025/2026 bekanntgegeben. Vom SV Eichsel wechselt Patrick Baumgartner (27) ins Vordere Kandertal. Der Innenverteidiger spielt seit sechs Jahren für den A-Kreisligisten und hat maßgeblichen Anteil am Aufschwung der Dinkelberger, mit denen er erneut im Rennen um den Aufstieg in die Bezirksliga mitmischt. „In Binzen wird Patrick Baumgartner dann weiterhin mit seinem aktuellen Trainer Manuel Schwarz zusammenarbeiten, der zur kommenden Spielzeit bekanntlich neuer Trainer in Binzen sein wird“, verkündet der TuS in seiner Pressemitteilung. Baumgartner kam zwischen 2016 und 2019 auch in 47 Landesligapartien für den FSV Rheinfelden zum Einsatz.