Fußball-Landesligist TuS Binzen bestreitet am Sonntag ab 15 Uhr ein Heimspiel gegen die U23 des Bahlinger SC. Noch immer hängt Co.-Trainer Karl-Frieder Sütterlin die 2:5-Schlappe am vergangenen Samstag beim SV Laufenburg nach: „Es darf einfach nicht sein, wie wir uns in den ersten 20 Minuten präsentiert haben. Da sind uns die beiden Laufenburger Sturmasse um die Ohren gelaufen. Dass die Jungs es besser können, zeigten sie wenig später, als sie innerhalb von fünf Minuten zwei Tore erzielten. Zudem hätte Hannes Brenneisen das 4:3 machen müssen. Dann wäre das Spiel vielleicht noch interessant geworden,“ merkte Sütterlin an. An diese Viertelstunde wollen die Binzener nun am Sonntag anknüpfen. Der Gegner hat in den letzten Wochen auch etwas nachgelassen. So rechnet sich Sütterlin gegen den Tabellendritten durchaus eine Chance aus. Fehlen werden Ben Nickel (verletzt) und Ismail Demirci (privat verhindert). Fraglich ist der Einsatz von David Muck.