Fußball: TuS chancenlos

Der Tiengener Erfolg war auch nach der Pause nicht gefährdet. Den Gästen fiel in der Vorwärtsbewegung weiter nichts ein. Nach Flanke von Can Cicek köpfte erneut Aliaj mit einem sehenswerten Kopfball am ersten Pfosten das 3:0. Gabriel Steffen erhöhte sogar in der Nachspielzeit auf 4:0. Matthias Feldmann sah in der 82. Minute noch Gelb-Rot.