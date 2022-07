Fußball TuS feiert einen Kantersieg

Allerdings brauchte die von Co.-Trainer Christian Götze betreute Mannschaft 45 Minuten, um ins Spiel zu finden. Dabei war der Auftakt am Hölzle durchaus vielversprechend. Denn bereits nach wenigen Sekunden netzte Marc Rabe zum 1:0 ein, ließ in der 10. Minute das 2:0 folgen. Doch dann gab es irgendwie einen kleinen Bruch im Spiel, denn Shadi Zein verkürzte in der 14. Minute auf 1:2 für die Wiesentäler.

In der zweiten Halbzeit brachen dann allerdings im Rebland die Dämme, zum Glück aber nur auf dem Fußballplatz. Im Schnitt fiel alle fünf Minuten ein Tor. Dabei erzielte Ronald Parti alleine vier Tore. Sein erster Treffer in der 47. Minute stellte die Weichen in Richtung Sieg.