Fußball TuS hat Aufstieg noch nicht abgeschrieben

Denn die Mannschaft von Trainer Faik Zikolli hat einen Rückstand von neun Zählern auf die Spitze. Zu oft patzte Stetten in der Hinrunde. Das lag allerdings auch mitunter daran, dass immer wieder Personal aus unterschiedlichen Gründen fehlte. In Rheinfelden möchte Zikolli seine Mannschaft mutig auftreten sehen: „Wir haben nichts zu verlieren und wollen alles raushauen. Wenn wir im Frühling jetzt gut punkten, haben wir in der Endphase der Saison noch gute Chancen, unsere Ziele zu erreichen.“ Den Aufstieg hat Zikolli also noch nicht abgeschrieben.

Sieben harte Wochen in der Vorbereitung liegen hinter dem TuS. Zikolli ließ dreimal wöchentlich trainieren und organisierte zahlreiche Testspiele. „Wir hatten nur „Englische Wochen“, macht der Übungsleiter deutlich. Unter anderem bezwang Stetten die „Erste“ des FSV mit 3:2. Im Spiel gegen die U23 des FV Lörrach-Brombach traf sogar Zikolli zum 5:4-Siegtreffer. Der ehemalige Torjäger durfte sich auch schon in der Hinrunde in die Torschützenliste eintragen. „Wenn die Mannschaft mich braucht, helfe ich gerne auch auf dem Platz.“ Offen ist noch der Einsatz von Neuzugang Hasan Ates. Er soll im defensiven Mittelfeld für Akzente sorgen. „Hasan passt gut zu uns. Er ist ein offener, lustiger Kerl. Wir erhoffen uns schon einiges von ihm“, sagt Zikolli. Gastgeber Rheinfelden startete mit einem 1:0-Heimsieg gegen den SV Todtnau ins Jahr 2022. Das Hinspiel gewann die Landesligareserve mit 3:2.