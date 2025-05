Zu Gast auf der TuS-Anlage ist der SV Mundingen. Mit dem 6:0-Erfolg am vergangenen Sonntag beim Freiburger FC U23 sind die Binzener wieder in die Erfolgsspur eingebogen. Mit 38 Punkten aus 25 Spielen muss sich der Aufsteiger nicht mehr nach hinten orientieren. Der Blick geht nach vorne. „Unser Ziel in den verbleibenden Spielen ist, Rang acht zu erreichen. Wir würden gerne im Verbandspokal mitspielen“, informierte Co.-Trainer Karl-Frieder Sütterlin. Mit einem Heimsieg gegen den SV Mundingen, der in den letzten Wochen nicht mehr an seine starken Vorstellungen in der Vorrunde herangekommen ist, wären die Rot-Weißen auf einem guten Weg. Für Trainer Gianfranco Disanto ist der Kader für die sonntägliche Partie wieder angewachsen. Die beiden Innenverteidiger Matthias Feldmann und David Bosek sind wieder dabei. Ob sie allerdings von Beginn an spielen werden, ist eher fraglich, da Ismail Demirci und Lucas Thiel als ihre Vertreter in Freiburg hervorragend harmonierten.