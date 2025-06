Fußball: TuS holt einen echten Torjäger

Der TuS Efringen-Kirchen rüstet sich weiter für die kommende Spielzeit in der Kreisliga A West. Nach dem Karriereende von Stefan Hilpüsch (31 Saisontore), benötigt der TuS nun einen adäquaten Ersatz im Angriff. Diesen haben die Markgräfler nun definitiv gefunden. Vom FV Tumringen wechselt Robin-Alexander Pude ins Hölzele. In der abgelaufenen Saison kommt der 26-Jährige beim Absteiger auf 23 Treffer und sieben Assists. Und das obwohl in eine Verletzung für mehrere Wochen aus der Bahn warf.