Fußball TuS II: NeuesTrainerteam

In der kommenden Saison, in der der TuS in der Kreisliga B an den Start gehen wird, übernehmen Jakob Schröter, Fabio Löffler und Marco Di Petrillo das Kommando. „Alle drei Jungs bringen viel Erfahrung mit. Speziell den Jungen, aber auch den älteren Spielern kann das neue Trainerteam viel beibringen. Wir sind davon überzeugt, dass das Trio die Aufgabe gut meistern wird”, betont Sportchef Müller.

Sowohl Schröter als auch Löffler und Di Petrillo werden weiterhin auch als Spieler in der „Zweiten“ auflaufen. Auch Müller wird in der anstehenden Spielzeit das eine oder andere Mal in der B-Klasse für den TuS gegen das „runde Leder” treten, wie er versichert. „Die Aufgabe als Sportchef nimmt aber zu viel Zeit in Anspruch. Daher ist beides einfach zu viel”, lässt Müller wissen. „Franko und ich wollen uns nun zu 100 Prozent auf die sportliche Leitung konzentrieren.”