Fußball TuS ist auf dem richtigen Weg

Während sich Efringen-Kirchen langsam, aber sicher auf den Weg ins Tabellenmittelfeld macht, sieht die Lage beim VfR Bad Bellingen immer bedrohlicher aus. Vier Niederlagen am Stück kassierten die Markgräfler nun schon.

Rotsünder Siegin fehlt noch drei Spiele

Vor allem in der Offensive drückt momentan der Schuh. In den beiden Pflichtspielen in diesem Jahr gegen Waldshut (0:1) und Schliengen (0:1) spielte sich der VfR zwar Torchancen heraus, ein Treffer wollte aber noch nicht gelingen.

Das Fehlen von Torjäger Tim Siegin macht sich da natürlich extrem negativ bemerkbar. Der 26-Jährige hatte Ende November bei der Niederlage in Jestetten die Rote Karte gesehen und muss noch dreimal pausieren. „Nichtsdestotrotz wollen wir jetzt wieder zurück in die Spur finden. Der Fokus liegt einzig und allein auf dem Klassenerhalt“, macht VfR-Coach Thomas Wachenheim deutlich. In den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen wird wohl Enno Meyer. Er hat sich schwerer am Knie verletzt.