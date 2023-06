Fußball TuS-Karussell: 14 Neue, elf Abgänge

Tindano will’s nocheinmal wissen

Sidi Tindano kam nach seiner Flucht aus dem von Bürgerkriegen gebeutelten Geburtsland Elfenbeinküste 2015 als Sechzehnjähriger in die Region, wo er völlig auf sich alleingestellt in der St. Michael Gemeinschaft Schweigmatt eine erste Bleibe fand. Schon bald landete er im Lörracher Grütt bei den B-Junioren, wo er nicht nur aufgrund seiner fussballerischen Fähigkeiten sofort Anschluss fand und sich gut integrierte. Sidi kann nicht nur eine abgeschlossene Berufsausbildung vorweisen, sondern hat auch die deutsche Sprache schnell erlernt, ist somit neben seiner Muttersprache Französisch zweisprachig. In Binzen trifft er wieder auf seinen ersten Trainer in Deutschland und will beim TuS einen Neuanfang schaffen, nachdem er zuletzt für den FVLB und auch den SV Weil einige Spiele in den Verbandsligateams absolviert hat. In der letzten Saison hatte er pausiert.

Mit Camilo Rivera (31) stößt ein waschechter Südamerikaner aus Chile zum TuS. Rivera ist im letzten Jahr nach Weil am Rhein gezogen und arbeitet in Basel. Seit einem halben Jahr trainierte er einmal wöchentlich beim TuS, und da es ihm nicht nur sehr gefallen hat und er auch bestens aufgenommen wurde, will er nun in der Vorbereitung zeigen, was er kann. Rivera ist im defensiven Bereich variabel einsetzbar. Zuletzt war Rivera beim FC Wiesbaden-Bierstadt in der hessischen Gruppenliga aktiv.

Auch Rivera und Fritschneu beim TuS

Thomas Fritsch (30) ist ein alter Bekannter am Hochrhein. Bis zur Saison 2019/20 war er beim TuS Efringen-Kirchen in der Landes- und Bezirksliga unterwegs, absolvierte dabei 35 Spiele für die „Blauen“. Nach einer schöpferischen Pause schloss er sich 20/21 dem TuS Binzen an, um dort mit Freunden noch ein bisschen in der „Dritten“ zu kicken. Als die Personalnot im Bezirksliga-Kader im April größer wurde, half er spontan aus. Auch ihm hat es in der Mannschaft derart gut gefallen, dass er nun noch einmal „angreifen“ will. Zumindest mal die Vorrunde bestreiten und dann schauen, wie`s läuft. Zudem ist der großgewachsene und robuste Innenverteidiger zumindest auch so lange eine Option, bis die derzeit langzeitverletzten David Bosek (32) und Neuzugang Jason Christian (23) wieder fit sind.

Damit hat der TuS Binzen seine Personalplanungen abgeschlossen. Insgesamt 14 Neuzugängen stehen elf Abgänge entgegen, die größtenteils aber in der zweiten Mannschaft unter dem Trainerteam Frank Malzacher/Guido Perrone weiterhin dem TuS die Treue halten.

Drei Spieler aus dem Kader der vergangenen Saison haben den TuS Binzen verlassen. Emre Kuytan geht zurück zum SV Schopfheim und Cemre Enhas sowie Cihan Nazli haben den Verein mit unbekanntem Ziel verlassen. pd/nod